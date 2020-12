Homem morre após tomar duas garrafas de cachaça e ser abandonado por colegas

Após ficar quatro dias internado em coma alcoólico, Vanir Ferreira Duarte, de 46 anos, morreu nesta terça-feira (8). Ele foi abandonado por supostos amigos na rua após passar mal por consumir duas garrafas de cachaça de 600 ml e 20 ml de bebida destilada. O caso aconteceu em Maracaju, cidade distante a 160 quilômetros de Campo Grande.

Após um vídeo da vítima bebendo ser publicado nas redes sociais, a Polícia Civil tomou conhecimento do fato. De acordo com o boletim de ocorrência, na noite do último dia 3, Vanir estava na rua com mais dois homens, quando foi incentivado a beber.

Após consumir quase 1,5 litro de bebida alcoólica, e mesmo percebendo que o homem estava em estado de embriaguez, a dupla continuou induzindo Vanir a beber mais. Ele começou a passar mal e foi abandonado na rua.

Só na manhã seguinte foi quando ele recebeu socorro de uma pessoa que passava pelo local. Vanir foi levado para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu e morreu.

Um dos homens envolvidos já foi identificado. O caso foi registrado como omissão de socorro e será investigado pela Polícia Civil de Maracaju.