Polícia

Dupla é presa por tráfico durante operação 'Guamá Sem Drogas', em Belém

Segundo a Polícia Civil, a operação teve como objetivo central enfrentar de forma firme e incisiva o tráfico ilícito de entorpecentes no bairro do Guamá

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os suspeitos presos pela Polícia Civil. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Dois homens, um de 31 anos e outro de 19, foram presos pela Polícia Civil por tráfico durante a operação “Guamá Sem Drogas”, deflagrada na manhã desta sexta-feira (12/9), no bairro de mesmo nome, em Belém. Durante a ação, os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, no âmbito de inquéritos policiais instaurados para investigar a comercialização de entorpecentes.

Segundo a PC, a operação teve como objetivo central enfrentar de forma firme e incisiva o tráfico ilícito de entorpecentes no Guamá. O primeiro a ser preso foi o suspeito de 31 anos, que estava em posse de duas porções de material semelhante à pasta base de cocaína, além de diversos objetos utilizados para a preparação e comercialização de drogas, como sacos plásticos, tesoura, linha e balança de precisão.

Com o segundo, a Polícia Civil apreendeu uma porção prensada de material semelhante à maconha, além de um simulacro de arma de fogo com palavras que fazem alusão a uma facção criminosa que atua na região.

Diante das provas colhidas, ambos foram autuados em flagrante e encaminhados para a Seccional do Guamá, para realização dos procedimentos de praxe e estão à disposição da Justiça. Ambos responderão pela prática do crime de tráfico de drogas.

