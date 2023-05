Dupla é presa por sequestro e assassinato de morador do Barreiro

Allan Dayvison Barros de Sousa e Luigi Rocha da Silva Barbosa foram presos temporariamente, na tarde desta segunda-feira (29), pelos crimes de extorsão mediante sequestro e homicídio qualificado. Allan foi capturado no bairro de São Brás, em Belém, e Luigi detido na Cidade Nova. No dia 3 de março deste ano, Ruan Alves Queiroz, 18 anos, tinha sido sequestrado na frente da casa onde morava, por volta das 19h, no Barreiro.

Enquanto a vítima ficava sob o poder dos envolvidos, a mãe de Ruan, segundo a Polícia Civil, recebeu diversas ligações do filho pelo celular, em que os sequestradores exigiam dinheiro para liberá-lo. No entanto, ela não tinha condições financeiras e, por conta disso, não teve como efetuar o pagamento do valor exigido.

No dia seguinte da sequestro, a equipe da Seccional da Cidade Nova, em Ananindeua, foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (CIOp) para verificar a informação de um cadáver encontrado às margens do Canal do Riacho Doce, próximo à Avenida Radial Norte, perímetro da Rua Cavalcante, por trás do Conjunto Guajará. Após as primeiras diligências, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal e, horas depois, reconhecido pela mãe de Ruan como sendo de seu filho.

As investigações da Polícia Civil conseguiram identificar Luigi como suspeito de ter dado o apoio logístico a Allan e Luigi, com o fornecimento de carros aos executores, e Allan, reconhecido como um dos homens que sequestrou a vítima.

Nesta segunda (29), agentes da Divisão de Homicídios, da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) e da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, deram cumprimento aos mandados de prisão temporária expedidos contra os dois suspeitos e outros cinco de busca e apreensão pelo crime. As diligências continuam para localizar os demais envolvidos.