PM é morto por investigador após ameaçar companheira com arma de fogo em delegacia de Itaituba

Um policial militar foi morto, na noite desta segunda-feira (29), em Itaituba, região sudoeste do Pará. De acordo com informações de pessoas do convívio do militar, Alexsandro Vieira de Oliveira invadiu uma delegacia da cidade e ameaçou uma mulher com uma arma de fogo, que o denunciava por agressão. Para contê-lo, um investigador da Polícia Civil, que estava no local, atirou contra ele, que não resistiu aos disparos.

Segundo revelou uma pessoa próxima de Alexsandro à reportagem, ele mantinha um relacionamento amoroso conturbado com a mulher há cerca de dois anos. A relação era marcada por agressões. De acordo com a fonte, antes de atirar, o policial civil ainda tentou conter o militar, mas, sem resultado, precisou atirar para evitar que o homem disparasse contra a mulher.

Alexsandro Vieira deixou uma filha de um relacionamento anterior. Ele fazia parte da Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam), da banda do quartel e era professor de saxofone. Também prestava serviço para a agência de transporte rodoviário Natyely, que faz frete para garimpos da região.

Em nota, a Polícia Civil confirmou o caso e o caracterizou como uma “intervenção policial envolvendo um soldado da Polícia Militar”. “O investigador de plantão precisou intervir. O PM foi socorrido e encaminhado para atendimento médico mas não resistiu aos ferimentos. Uma apuração administrativa interna será instaurada pela Corregedoria Geral da PC para investigar sobre a conduta do servidor”, diz o comunicado.

Já a PM disse que o "Centro Integrado de Atenção Psicossocial da PM (CIAP), está prestando todo o apoio necessário aos familiares". As circunstâncias do caso são apuradas pelas polícias Militar e Civil do Pará.