Dupla é presa por fingir viver em situação de rua, pedir dinheiro e furtar idosa em Belém

Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos pela Polícia Civil nesta quinta-feira (2), em Belém, durante a operação “Fim de Farsa”. Eles são suspeitos de furto qualificado por fraude, violência psicológica contra a mulher e ameaça. O crime, conhecido como “conto do paco”, ocorreu após a vítima, uma idosa, ser abordada pelos suspeitos na saída de uma agência bancária.

De acordo com a Polícia Civil (PC), os suspeitos se passavam por pessoas em situação de rua pedindo ajuda, mas acabaram subtraindo um aparelho celular e uma quantia em dinheiro da vítima. A fraude foi descoberta pelo filho da vítima, que identificou movimentações suspeitas na conta bancária da mãe, indicando que os criminosos estariam usando os dados pessoais para fazer transferências e empréstimos.

Segundo Tarsio Martins, delegado que coordenou a operação, mais de R$ 16 mil foram retirados de duas contas bancárias, fora o valor inicialmente subtraído no golpe.

Ameaças e Prisão dos Suspeitos

Após a vítima retornar à unidade policial para informar sobre os valores retirados da conta, ela e seus familiares passaram a receber ameaças. Os criminosos demonstravam conhecer detalhes da rotina dos filhos e da residência, o que causou temor à família.

Avançadas as investigações sobre o caso, foram identificados os três suspeitos. A Polícia Civil apurou que dois deles possuíam parentesco com a vítima. A polícia localizou e deteve dois dos envolvidos, que tinham mandados de prisão em aberto.

Os suspeitos seguem detidos para os procedimentos cabíveis e ficarão à disposição da Justiça. As diligências continuam em andamento para localizar e prender o terceiro envolvido no esquema criminoso.