Ladrão invade e rouba casa de madrugada no Curió Utinga

Um ladrão invadiu e roubou uma casa no bairro do Curió Utinga, na madrugada desta quinta-feira (26), em Belém. Câmeras de segurança flagraram o bandido que usava camisa rosa, boné e bermuda pretos agindo às 2h21. As câmeras filmaram o suspeito levando a bicicleta e o som.

Nas redes sociais, o proprietário do imóvel denunciou o crime. “Minha casa foi roubada pela madrugada, levaram minha TV de 42, minha bicicleta, meu som e ainda compras da geladeira. Foi na passagem Ana Deuza”, divulgou em um perfil do bairro nas redes sociais.