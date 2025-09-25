Carreta se envolve em acidente e parte de carga é furtada em Irituia; quatro pessoas foram detidas

Uma carreta que fazia o transporte de vários micro-ondas se envolveu em um acidente de trânsito na tarde de quarta-feira (24), em Irituia, no nordeste do Pará. Parte da carga ficou espalhada na pista da BR-010, na altura do KM 6, e foi furtada por moradores e condutores que passavam pelo local. Quatro pessoas foram detidas ao serem flagradas saindo da área com os eletrodomésticos.

Segundo as informações iniciais, a estrutura da carroceria da carreta, o baú, cedeu e a carga de micro-ondas ficou espalhada às margens da rodovia. Várias pessoas que passavam pelo local se aglomeraram para pegar os eletrodomésticos. A Polícia Militar foi imediatamente acionada e conseguiu impedir que toda a carga fosse levada pelos populares. A Polícia Rodoviária Federal também foi até a área para auxiliar na ocorrência.

Quatro detidos

Uma equipe da Polícia Militar realizava uma fiscalização na entrada da cidade de Irituia e avistou dois homens em uma motocicleta carregando três micro-ondas. Foi realizada a abordagem e os agentes constataram que os eletrodomésticos teriam sido furtados momentos antes da carreta que se envolveu em um acidente. O condutor da moto e o garupa foram detidos e conduzidos até a delegacia juntamente com os objetos.

VEJA MAIS

A segunda abordagem ocorreu quando os policiais retornavam para a entrada da cidade. Eles avistaram outros dois homens, também em uma motocicleta de cor azul, que transportavam três micro-ondas. Diante do segundo flagrante do saqueamento da carga do caminhão que estava no KM 6, os suspeitos foram detidos e levados para prestar esclarecimentos na delegacia.

"A Polícia Civil informa que quatro suspeitos foram apresentados na Delegacia de Irituia, juntamente com seis aparelhos de micro-ondas recuperados. Dois detidos pagaram fiança e vão responder ao processo em liberdade, e dois permanecem presos, à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e localizar outros envolvidos no caso", comunicou.