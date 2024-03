Carreta com cachaça tomba em Santarém e população leva parte da carga

Uma carreta que fazia o transporte de uma carga de garrafas de cachaça tombou na tarde de segunda-feira (25) na BR-163, em Santarém, oeste do Pará. Após o incidente, pessoas que passavam pela área, na comunidade Tabocal, saquearam parte da carga. O veículo de grande porte ficou jogado às margens da pista, mas ninguém se feriu.

VEJA MAIS



Dezenas de garrafas ficaram jogadas na pista. Segundo o que foi relatado por testemunhas, o incidente ocorreu por volta de 14h, quando as cordas que seguravam a mercadoria se romperam. As pessoas informaram que o motorista da carreta seguia em baixa velocidade e não teve culpa da situação.

O condutor do veículo de grande porte, que conseguiu sair do local em segurança e sem lesões, não quis repassar maiores detalhes sobre a situação. No entanto, informou que a carga tinha seguro. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as pessoas carregando e levando garrafas que ficaram intactas na pista. A Polícia Militar e os órgãos de trânsito estiveram no local organizando o fluxo de veículos até a retirada da carreta da pista.