Dupla é presa pilotando moto furtada em Breves, na ilha do Marajó

Dois homens foram presos na madrugada de segunda-feira(12) em Breves, no arquipélago do Marajó, suspeitos de estarem circulando em uma motocicleta furtada. A polícia fez o acompanhamento da dupla e, após checagem, confirmou que se tratava de um veículo com registro de furto. Ambos foram conduzidos à delegacia.

O gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR 12) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, explicou que o furto da motocicleta havia acontecido no domingo (11) e a equipe policial realizava buscas pelo veículo. Durante uma operação, na rua Magalhães Barata, os agentes avistaram dois suspeitos conduzindo um veículo com características semelhantes ao da moto furtada.

A equipe iniciou o acompanhamento dos suspeitos e depois realizou uma abordagem, onde foi confirmado que a motocicleta se tratava do veículo furtado. Os suspeitos foram detidos e o veículo apreendido. As informações são do portal Notícia Marajó.