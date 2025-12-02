Dupla é presa por atuar em falsa consultoria que aplicava golpes em Belém

Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil nesta terça-feira (2/12) durante a operação “Dólus” pelos crimes de estelionato, associação criminosa e ameaça em Belém. A investigação apontou que uma empresa em tese atuava como prestadora de serviço de consultoria e assessoria financeira, mas, na verdade, praticava golpes induzindo os consumidores ao erro. A PC contabilizou mais de 17 vítimas dos golpes.

Dos quatro mandados de busca e apreensão, três foram efetuados nas residências dos investigados e um na sede da empresa pertencente a um dos acusados. Inicialmente, as vítimas acreditavam estar contratando um financiamento ou consórcio, pagando valores referentes à entrada.

Segundo Yuri Vilanova, titular da Delegacia do Consumidor (Decon), o contrato tinha outros fins. “O contrato firmado era, na realidade, de prestação de serviço. Posteriormente, as vítimas tinham conhecimento de que os valores pagos de entrada do suposto financiamento, na verdade, eram pagos em contrapartida ao falso ‘serviço de consultoria e assessoria", explicou o delegado.

Além das prisões, foram apreendidas três máquinas de cartão de crédito, aparelho celular e cartões de instituições bancárias. Após serem encaminhados para a lavratura dos procedimentos cabíveis, os investigados seguem à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos no esquema criminoso e localizar um terceiro investigado, que está no estado de Santa Catarina.