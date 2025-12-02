Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dupla é presa por atuar em falsa consultoria que aplicava golpes em Belém

A PC contabilizou mais de 17 vítimas dos golpes. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos no esquema criminoso e localizar um terceiro investigado, que está no estado de Santa Catarina

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis no cumprimento das ordens judiciais. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil nesta terça-feira (2/12) durante a operação “Dólus” pelos crimes de estelionato, associação criminosa e ameaça em Belém. A investigação apontou que uma empresa em tese atuava como prestadora de serviço de consultoria e assessoria financeira, mas, na verdade, praticava golpes induzindo os consumidores ao erro. A PC contabilizou mais de 17 vítimas dos golpes.

Dos quatro mandados de busca e apreensão, três foram efetuados nas residências dos investigados e um na sede da empresa pertencente a um dos acusados. Inicialmente, as vítimas acreditavam estar contratando um financiamento ou consórcio, pagando valores referentes à entrada.

Segundo Yuri Vilanova, titular da Delegacia do Consumidor (Decon), o contrato tinha outros fins. “O contrato firmado era, na realidade, de prestação de serviço. Posteriormente, as vítimas tinham conhecimento de que os valores pagos de entrada do suposto financiamento, na verdade, eram pagos em contrapartida ao falso ‘serviço de consultoria e assessoria", explicou o delegado.

Além das prisões, foram apreendidas três máquinas de cartão de crédito, aparelho celular e cartões de instituições bancárias. Após serem encaminhados para a lavratura dos procedimentos cabíveis, os investigados seguem à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos no esquema criminoso e localizar um terceiro investigado, que está no estado de Santa Catarina.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

dupla é presa

falsa consultoria

aplicava golpes

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Pará

Corpo é encontrado no rio Tocantins e pode ser de jovem desaparecido em Breu Branco

O laudo da Polícia Científica deverá ajudar a Polícia Civil a esclarecer a dinâmica e causa da morte

02.12.25 20h39

POLÍCIA

Agente de trânsito investigado por extorsão, corrupção e lavagem de dinheiro é preso em Belém

O suspeito, que era um dos principais alvos da ‘Operação Passe Livre’, se apresentou à Polícia Civil

02.12.25 19h14

COMBUSTÍVEL

Postos de combustíveis com irregularidades são interditados em Ananindeua pelo MPPA

Operação do Ministério Público identificou estabelecimentos que forneciam menos combustíveis e com falhas na segurança

02.12.25 18h58

POLÍCIA

Polícia Civil prende último integrante de quadrilha que realizava extorsões

Criminosos mantiveram refém em estacionamento de empresa de transportes

02.12.25 18h26

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

BRASIL

Quem é mulher arrastada por carro de ex e que teve as pernas amputadas?

Tainara Souza Santos foi arrastada por um carro na Marginal Tietê, em São Paulo, no último sábado

01.12.25 11h55

POLÍCIA

Mulher que matou colega de trabalho a facadas é julgada nesta quinta-feira (4/12), em Marabá

O crime ocorreu no dia 7 de janeiro de 2024 e teria sido provocado por desavenças entre as duas mulheres, inclusive por causa de ciúme do namorado de uma delas

02.12.25 9h45

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de estuprar a própria sobrinha no Marajó

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que a vítima foi passar as férias na casa do tio e ele se aproveitou da convivência familiar e da confiança para abusar sexualmente da menina

02.12.25 9h20

INVESTIGAÇÃO

Policial Civil que matou advogado a tiros em Belém é afastado das funções

Servidor da Coordenadoria de Operações Especiais prestou depoimento e foi liberado, enquanto a defesa alega legítima defesa.

02.12.25 14h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda