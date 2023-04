Dupla é presa por assaltar casa e manter três pessoas reféns em Moju

O carioca Regilson da Silva Ribeiro e o mojuense Benedito Júnior do Nascimento Costa foram presos pela Polícia Militar, na noite desta sexta-feira (21), suspeitos de assaltarem uma casa e manterem três pessoas reféns, sendo uma delas um bebê pequeno. O caso ocorreu na travessa Soledade, bairro Aviação, em Moju, nordeste paraense. Com informações do Portal Manchete.

De acordo com o relato policial, a dupla teria invadido o imóvel para pegar dinheiro e os pertences das vítimas. Militardes do 47º Batalhão se dirigiram até o local e, assim que confirmaram a ocorrência, solicitaram apoio das guarnições rurais e do Grupamento Tático de Abaetetuba.

Uma mulher e um bebê de colo foram os primeiros a serem liberados. Regilson e Benedito pediam a presença da imprensa para soltar a última vítima, o dono da residência. Depois de mais de uma hora de negociações, o homem foi libertado e os suspeitos rendidos. Ninguém se feriu.

Com a dupla, a PM apreendeu duas armas de fogo. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.