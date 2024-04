Dupla é presa em flagrante por tráfico de drogas em São Francisco do Pará

Denilson da Silva Gonçalves e Fábia Joice da Silva Rocha foram presos em flagrante por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (17), em São Francisco do Pará, no nordeste do Estado. Segundo a Polícia Civil, o suspeito detido era conhecido por envolvimento com a venda de entorpecentes. Ele, inclusive, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

A PC, antes de capturar a dupla, constatou que Fábia e Denilson, juntos, comercializavam maconha em uma casa que fica na Rua Esperança. O local em questão fica na zona rural de São Francisco.

Foi então que a Delegacia do Centro de Castanhal, em conjunto com a equipe da PC de São Francisco do Pará, se dirigiu ao imóvel que estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas. Por volta das 6h desta quarta (17), os agentes cercaram a casa e chamaram pelo proprietário.

Conforme consta no relato policial, a PC facilitou o acesso à residência e entrou no local. Durante buscas, a polícia encontrou 25 porções de maconha embaladas, além de outras quantidades da mesma droga junto de outros materiais e três celulares. Os objetos foram apreendidos.

Denilson e Fábia, que estavam dentro do imóvel, foram presos em flagrante. O material confiscado e os presos foram apresentados na delegacia de Castanhal. Ainda de acordo com as autoridades, Denilson tinha passagens polícia por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Com essa prisão, ele e Fábia devem responder criminalmente por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os dois permanecem à disposição da Justiça.