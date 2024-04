Três suspeitos são presos por tráfico, uso de documento falso e crime ambiental, em Quatro Bocas

Três homens foram presos na manhã desta terça-feira (9) no município de Quatro Bocas, nordeste do Pará, suspeitos de envolvimento nos crimes de venda de entorpecentes e receptação. A ação foi deflagrada pela Polícia Civil, inicialmente, para cumprir dois mandados de prisão preventiva contra uma dupla indiciada por tráfico de drogas. No entanto, durante a diligência um terceiro suspeito também foi autuado em flagrante por receptação dolosa e uso de documento falso. Além disso, o trio ainda recebeu voz de prisão por associação para o tráfico e crime ambiental de caça de animais silvestres.

Os nomes dos presos não foram divulgados, no entanto, um deles foi apontado como líder de um movimento armado de invasão de terras da região e também é investigado pelo crime de homicídio, que foi cometido no município do Acará. Já o segundo suspeito estava evadido do sistema penal, onde cumpria pena após ser condenado por tráfico de drogas.

O terceiro suspeito indiciado foi preso após ser abordado e ter apresentado um documento de identificação falso para os policiais. Na casa dele, ainda foi encontrada uma motocicleta com sinal identificador adulterado, o que culminou na autuação por receptação dolosa. Após receberem voz de prisão, os três homens foram conduzido à delegacia com o apoio da Polícia Militar, onde foram colocados à disposição do Poder Judiciário.