Investigado por tráfico de drogas em Goiás é preso no Pará

Foragido do estado de Goiás, Doriedes Siqueira, de 51 anos, foi preso na noite de segunda-feira (15), no distrito de Casa de Tábua, no município de Santa Maria das Barreiras, próximo à Redenção, no sul do Pará. Ele é investigado por tráfico de drogas e crime organizado.

O trabalho para chegar até o homem foi desenvolvido pela Polícia Civil do Estado do Pará, em ação realizada pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas em parceria com a equipe de Estelionato de Parauapebas, a Polícia Civil de Goiás e a Polícia Militar.

A prisão preventiva havia sido decretada no município de Santa Terezinha de Goiás, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e assinada pelo juiz Joviano Carneiro Neto.

Após a prisão, o homem foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde aguarda decisão da Justiça. As informações são do site Correio de Carajás.