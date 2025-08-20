Dupla é presa em flagrante após golpe na venda de carro em Ananindeua

Ikaro Lohan Amador Veloso e Hudson Dener de Oliveira Tolkesdorf Moura foram presos pela Polícia Civil na terça-feira (19/8), no bairro Cidade Nova, em Ananindeua, na Grande Belém, suspeitos de aplicarem um golpe relacionado à venda de um carro. Para a PC, a vítima relatou que, no dia 15 deste mês, havia realizado uma transferência bancária para Ikaro no valor de R$ 13 mil na compra do automóvel, acreditando que se tratava de uma negociação legítima.

No entanto, quatro dias após o pagamento, na terça (19/8), um homem abordou o comprador e disse que o veículo tinha sido apropriado indevidamente por Ikaro, conforme as autoridades.

Ao perceber que tudo tinha sido um golpe, a vítima também informou à PC que iria pagar mais R$ 3 mil para Ikaro na compra do automóvel. Ainda segundo a Polícia Civil, no momento do pagamento desse dinheiro, Ikaro e Hudson, outro suspeito apontado pelas investigações por envolvimento no caso, apareceram no ponto de encontro e foram abordados pelos agentes.

Com isso, a dupla foi presa em flagrante por tentativa de estelionato. Eles foram conduzidos até a Seccional da Cidade Nova, onde o caso foi registrado. Em nota, a PC informou que a unidade policial apura o episódio.

Alvará de soltura

Nesta quarta-feira (20/8), o juiz Edilson Furtado Vieira, da Segunda Vara Criminal, decidiu pelo “relaxamento da prisão em flagrante” dos suspeitos e a soltura deles, por conta da prisão não ter obedecido às formalidades legais previstas no Código de Processo Penal.