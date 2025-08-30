Dupla é presa em barbearia usada como ponto de venda de drogas em Gurupá, no Pará

Dois homens foram presos em Gurupá, no Arquipélago do Marajó, nesta sexta-feira (29), suspeitos de usar uma barbearia como ponto de venda de drogas. Com eles, a Polícia Militar apreendeu porções de maconha e oxi.

Segundo as primeiras informações, a ação ocorreu após uma denúncia anônima que indicava a comercialização de entorpecentes em frente a uma barbearia na rua da Bomba, bairro Toca. Ao chegar ao local, os policiais avistaram os dois suspeitos. Um deles tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Durante a abordagem, foi encontrada uma quantidade de oxi com os suspeitos. O proprietário do estabelecimento confessou aos militares que havia mais drogas escondidas em um pote sob o assoalho da barbearia, afirmando que o entorpecente pertencia ao primeiro detido.

No total, foram apreendidos 52 gramas de maconha e 29 papelotes de oxi. A dupla e todo o material apreendido foram levados para a Delegacia de Gurupá. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.