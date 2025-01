Dupla é presa e bens são recuperados após família ser feita refém em Santarém

Dois homens foram presos após uma perseguição que teve início com um assalto com refém em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (3/01), no bairro Diamantino. Segundo as informações iniciais, quatro homens invadiram uma casa e mantiveram uma família como refém na comunidade Jacamim, Planalto Curuá-Una. Durante a fuga, os suspeitos entraram em confronto com a Polícia Militar e dois conseguiram fugir, incluindo um que foi baleado.

Conforme as informações de testemunhas, durante a noite os quatro suspeitos entraram na casa das vítimas. Um vizinho notou a movimentação estranha dentro da residência próxima e foi ao local, onde encontrou a família amarrada. A polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas pelos suspeitos que estavam em um carro. Quando os quatro homens foram localizados, iniciou-se a perseguição. O veículo usado pelos criminosos foi abandonado e o quarteto correu a pé na rua São João com Nova Olinda. Assim, houve um confronto com a PM.

Dois suspeitos foram capturados, sendo um próximo à travessa Hilda Mota e outro entre a rua Nova Olinda e Diamantino. Um dos homens que foi detido estava na condição de evadido do sistema penal após fugir da penitenciária de Santa Izabel. O outro suspeito preso estava em posse de um simulacro de arma de fogo, além de um óculos de grau, um carregador de celular, R$ 20,85, uma aliança de ouro, um pingente e brincos de bijuteria. O homem confessou ter participado do assalto. No carro onde os suspeitos estavam também foram encontrados outros objetos que haviam sido subtraídos, como eletrodomésticos, comida, roupas e sapatos, além de bebidas. As buscas continuam pelos outros dois homens que fugiram.