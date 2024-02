Dupla é presa com armas e drogas em Aurora do Pará

Dois homens foram presos, na tarde do último domingo (11), pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no município de Aurora do Pará, nordeste do Estado. Segundo informações de militares do 19º Batalhão, responsáveis pela ação, a guarnição recebeu a informação de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na comunidade Bom Remédio.

Os policiais se deslocaram até o endereço para averiguar o fato e, ao chegarem no local, um homem foi avistado com as mesmas características repassadas na denúncia. Ao perceber a ação da viatura, o sujeito lançou um objeto, similar a um pote de margarina, em direção a uma residência.

Durante abordagem e buscas pelo perímetro, foram identificados, dentro da lata, dois papelotes de uma substância análoga ao oxi.

Indagado sobre o entorpecente, o suspeito in​formou aos agentes que escondia mais drogas. Após diligências, os militares localizaram 100 invólucros de uma substância análoga ao oxi, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 20 reais, além de duas armas de fabricação caseira, do tipo espingarda, cal. 28 e cal .32.

O indivíduo relatou que uma das armas era de seu cunhado e que ele estaria nas proximidades do Campo do Santa Rosa, próximo dali. A guarnição se deslocou até lá e localizou o homem, que informou que era caçador, e que a arma era usada apenas para caça. Completou ainda que possuía mais armas na casa de sua genitora.

Na residência da mãe do homem foram encontradas mais três armas caseiras, do tipo espingarda, sendo duas cal. 28 e uma cal. 32.

A dupla, juntamente com os armamentos, e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município, onde os procedimentos cabíveis foram tomados.