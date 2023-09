Dupla é presa​ após polícia identificar carro roubado​, em Castanhal

Dois homens, identificados pelos prenomes Francisco e Edwilson, foram presos na última quinta-feira (31), em posse de um veículo roubado em Castanhal, nordeste paraense. A prisão foi realizada por uma equipe do motopatrulhamento da Polícia Militar do Pará (PMPA), depois de avistar um veículo suspeito. Segundo a polícia, o automóvel havia sido tomado do proprietário, que teve sua residência invadida e foi mantido refém. A data exata do crime, que também teria ocorrido naquele município, não foi detalhada.

Além do veículo, os suspeitos roubaram uma quantia em dinheiro, além de pertences. A Polícia Militar realizou o acompanhamento e a abordagem dos suspeitos. Eles foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis à situação. Na unidade policial, também foram apresentados o automóve​l e demais pertences apreendidos com a dupla criminosa.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para tentar checar mais informações sobre o caso e aguarda retorno.