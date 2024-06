Dupla é presa após assalto com refém no Umarizal, em Belém

Dois homens foram presos suspeitos de assaltarem um armarinho e fazerem funcionários do local reféns na noite desta segunda-feira (3/06), na avenida Generalíssimo Deodoro esquina com a rua Diogo Moia, no bairro do Umarizal, em Belém. Conforme as informações iniciais, quatro suspeitos teriam entrado no local para assaltar, mas após a chegada da Polícia Militar, dois fugiram e outros dois foram capturados.

Segundo a PM, os agentes negociaram com os suspeitos e conseguiram prender dois. A dupla presa foi encaminhada para a Seccional de São Brás, juntamente com a arma de fogo apreendida com os suspeitos. Buscas estão sendo feitas para tentar encontrar os demais envolvidos que fugiram.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

