Dupla é morta em ação policial em distrito de Itaituba

Dois homens, identificados como T.C.P, de 25 anos, e J.L.F.R, 33, foram mortos em uma ação policial, na quinta-feira (4), em Moraes Almeida, distrito de Itaituba, sudoeste do Pará. As informações são do Portal Giro.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que um grupo planejava praticar um arrastão na Comunidade Rural de Vila Nova, situada a 93 km do distrito de Moraes Almeida.

Na versão apresentada pelos policiais, havia três pessoas em uma residência em Moraes Almeida e iriam chegar mais quatro. O bando, conforme relato pelo Portal Giro, possuía armamento de grosso calibre, inclusive fuzis. Foi feito levantamento da provável casa onde o bando estaria.

Por volta das 18h, os PMs cercaram o imóvel denunciado, onde os suspeitos estariam. Entretanto, os militares teriam sido supostamente surpreendidos por disparos de arma de fogo. T.C.P e J.L.F.R foram baleados no suposto confronto. Durante a ação, Max Brasil tentou fugir, mas acabou sendo capturado e com ele foi apreendido um aparelho celular.

Além disso, foram confiscadas drogas, celular, R$ 800, uma identidade em nome de Danilo Silva Sousa (que aparentemente estaria adulterada), armas de fogo, par de luvas táticas e munições.

Ainda conforme a polícia, Max disse às autoridades que T.C.P tinha convidado ele para cometer assaltos e teria levado os suspeitos para mapear os pontos que seriam assaltados. O arrastão ocorreria no sábado (6) ou no domingo (7). A PM do Mato Grosso entrou em contato com a PM do Pará e informou que J.L.F.R já era procurado naquele estado e teria um mandado de prisão em aberto.

Os corpos dos mortos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Itaituba. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 19ª Seccional de Polícia Civil para que sejam realizados os procedimentos legais cabíveis.