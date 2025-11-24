Dupla é detida ao ser flagrada com maconha em Parauabepas

Dois homens foram detidos suspeitos de tráfico de drogas ao serem flagrados com maconha na noite de sábado (22), em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, tudo ocorreu durante as rondas da Polícia Militar na rua Lauro Corona, no bairro da Paz.

De acordo com as informações policiais, as rondas ocorreram por volta de 20h40. Os agentes identificaram os suspeitos, que estavam em situação suspeita na via. Ao perceberem a aproximação da viatura, segundo os militares, um dos suspeitos tentou jogar no chão um objeto preto. Os agentes teriam identificado como sendo um simulacro de arma de fogo. Durante a abordagem, a guarnição ainda encontrou 37 gramas de maconha com os suspeitos.

Ao serem questionados, os dois suspeitos afirmaram morar no imóvel em frente ao local da abordagem. Ao autorizarem a entrada dos policiais, foi realizada a busca na residência. No local, foram encontrados outro simulacro de arma, 16 gramas de crack e 5 gramas de cocaína, além de dois celulares. A dupla suspeita foi levada à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que dois homens foram apresentados pela Polícia Militar à Seccional de Parauapebas, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por consumo pessoal de drogas. "Ambos assinaram um Termo de Compromisso de Comparecimento à Justiça, quando convocados", comunicou.