Dupla é agredida a pedradas e denuncia ameaça de morte no conjunto Bela Vista

Dois homens, que por segurança terão as identidades preservadas, foram agredidos a pedradas no conjunto Bela Vista, que fica no bairro de Val-de-Cans, em Belém. O caso ocorreu na noite do último sábado (26/02). Apesar da violência empregada, os homens tiveram apenas ferimentos leves.

As vítimas saíam de um clube e passavam pela travessa Aracaju, onde fica o lava-à-jato de propriedade de Carlos Eurico Ramos Guimarães, apontado como autor das agressões, juntamente com seus funcionários, conhecidos como Isomar, o “Latinha”; Augusto Semblano, o “Guto”; e seu irmão Carlos Roberto Ramos Guimarães.

No boletim de ocorrência, registrado pelas vítimas na Seccional da Sacramenta, consta que Carlos Eurico tinha uma rixa antiga com os homens agredidos, que já o haviam denunciado à Justiça por venda irregular de terrenos no conjunto.

Ainda de acordo com o B.O., as vítimas seriam ameaçadas constantemente por Eurico a cada vez que passam em frente ao lava-à-jato. Elas também estariam supostamente “marcadas para morrer” pelos funcionários do acusado.

Um dos homens agredidos relatou que o dono do lava-à-jato já teria quebrado uma bicicleta e tomado a chave de sua residência. Por este motivo, ele teme pela própria vida. A reportagem de Oliberal.com entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e aguarda mais informações sobre o caso.