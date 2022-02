Homicídio: homem é assassinado a pauladas e pedradas em Moju neste domingo (6)

Um homem identificado como Claudomiro Oliveira de Almeida, foi morto a pauladas e pedradas, segundo populares, na manhã deste domingo (6), na zona rural de Moju, ou seja, no Alto Moju, precisamente, na Vila Arauaí. As informações são do Portal MojuNews.

Policiais militares registraram o fato e comunicaram a situação à Polícia Civil em Moju. Tão logo o corpo foi encontrado, a Polícia Científica foi acionada para comparecer ao local do homicídio.

A Polícia Civil investiga os possíveis autores do assassinato e também busca informações sobre a morte do homem. O crime chocou moradores do Alto Xingu.