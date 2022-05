Dupla de assaltantes invade casa e aterroriza família, em Castanhal; um foi preso e outro foi morto

Dois assaltantes invadiram uma residência e aterrorizaram a família, roubando vários objetos, incluindo dois veículos. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (2), em Castanhal, nordeste do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, durante a ação, um dos assaltantes, identificado como Cleiton Gabriel Sarraf de Sousa, de 20 anos, foi preso. O outro, Márcio Silva Penha, 30 anos, mais conhecido como "Panturrilha", teria trocado tiros com policiais e acabou sendo baleado e morto. Com informações do portal Debate Carajás.

A PM informou que os criminosos invadiram a casa por volta das 13h30, no bairro Imperador. Vários objetos foram roubados, incluindo uma Mitsubishi Pajero Sport preta e uma moto Yamaha. Também foram levados uma televisão, uma caixa de som, um celular e mais R$ 950 em dinheiro. Assim que o assalto foi informado, os policiais iniciaram as diligências para tentar localizar os bandidos.

Durante as rondas, a motocicleta foi localizada no bairro Portelinha, em posse de Cleiton Sarraf, que confessou a participação no assalto e disse que quem portava a arma de fogo era Márcio Penha. Após prender o suspeito, as equipes seguiram em diligências até uma área de mata, na travessa Joaquim Alvorada, onde “Panturrilha” estaria escondido.

Ainda de acordo com a PM, ao ver os policiais, ele teria efetuado disparos contra as equipes, que revidaram na mesma hora e ele foi alvejado. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. Com ele, os objetos que haviam sido roubados foram encontrados e devolvidos à família. Também foi apreendido um revólver calibre 38.