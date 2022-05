Frentista leva tiro na cabeça durante tentativa de assalto e sai andando

Um frentista, que não teve o nome divulgado, foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto ao posto onde estava trabalhando. Mesmo ferido, ele conseguiu sair andando após a fuga dos criminosos. O caso foi registrado no último dia 21 de abril, em Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal, mas divulgado pela Polícia Civil na sexta-feira (29). As informações são do G1 Goiás.

No dia do crime, uma dupla de assaltantes chegou ao posto de combustíveis e esperou o frentista abastecer um carro que estava no local. Assim que o frentista terminou de cobrar o cliente, o garupa da moto desceu armado e ameaçou o atendente, apontando uma arma para a cabeça do frentista.

A vítima tenta se defender, colocando a mão para cima, e recua, mas o homem armado dispara. Após o disparo, o atirador voltou para a garupa da moto e os assaltantes foram embora. Ferido, o frentista conseguiu andar para um lado e para o outro. De acordo com a Polícia Civil, ele foi socorrido imediatamente e passa bem.

O delegado Lucas Rocha, responsável pela investigação, informou à TV Anhanguera que os dois suspeitos do crime foram embora sem conseguir levar nada. A dupla está sendo procurada.