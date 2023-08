Dupla armada rende funcionário e cliente para roubar farmácia, na av. Almirante Barroso, em Belém

Uma farmácia localizada na esquina das avenidas Almirante Barroso com a Júlio César, bairro do Souza, em Belém, foi alvo de assaltantes na noite desta quinta-feira (17). A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Na gravação é possível ver quando dois bandidos chegam ao local, um deles estava armado. A dupla, então, rende um funcionário e uma cliente, da qual roubam um celular.

Segundo criminoso envolvido na ação. (Reprodução/ Redes sociais)

As imagens mostram o momento em que um dos bandidos fica próximo do caixa e pega alguns produtos expostos ali. Enquanto isso, o segundo criminoso acompanha o funcionário até um compartimento, longe do alcance das câmeras. De lá, ele sai com uma sacola em mãos e, então, os dois criminosos deixam o local. Não há detalhes sobre o que exatamente foi roubado pelos assaltantes.​

