Polícia retira de circulação motocicletas com registro de furto e roubo no Pará

Mais de 30 motocicletas com registro de furto e roubo já foram recuperadas pelas Polícias Civil e Militar, que vêm atuando juntas desde a última quinta-feira (10) nos municípios de Limoeiro do Ajuru, onde três pessoas foram presas ainda por porte ilegal de arma de fogo, e Oeiras do Pará, no nordeste do estado.

Armas e munições apreendidas em Limoeiro do Ajuru. (Divulgação/ PC)

Em Limoeiro, segundo a polícia, mais de 10 motocicletas foram apreendidas com registro de roubo ou furto. Os três suspeitos presos foram submetidos aos procedimentos legais e colocados à disposição da justiça. Com eles, a polícia também apreendeu armas e munições.

“Ao todo, já foram apreendidas 20 motocicletas no âmbito da operação de fiscalização, que tem como objetivo reprimir o roubo de cargas e veículos na região”, informou a Polícia Civil. Todos os veículos foram recolhidos para realização de perícia e, posteriormente, serão restituídos aos devidos proprietários.

Equipes policiais em Limoeiro do Ajuru. (Divulgação/ PC)

Oeiras do Pará

Na sexta-feira (11), em Oeiras do Pará, a polícia apreendeu 10 motocicletas com restrição de circulação por roubo/furto ou que estavam com seus elementos de identificação adulterados. No município, não houve nenhuma prisão. Segundo a polícia, os veículos foram recolhidos ao depósito da delegacia do município, para que sejam submetidos à perícia. Posteriormente, também serão devolvidas aos seus proprietários.

Equipes policiais em Oeiras do Pará. (Divulgação/ PC)