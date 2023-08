Polícia prende suspeito de roubo e recupera celulares na Grande Belém

Ronilson Favacho Alves, 29 anos, foi preso nesta quarta-feira (9) pelo crime de roubo. Na residência dele, no bairro do Barreiro, em Belém, a polícia apreendeu celulares e acessórios subtraídos das vítimas, no dia 23 de junho passado, em um estabelecimento comercial, localizado na BR-316, em Marituba. O mandado de prisão contra o suspeito foi expedido pela Justiça paraense e cumprido pela equipe de policiais civis da 18ª Seccional Urbana de Marituba, da Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

Segundo a polícia, dois homens armados, um deles era Ronilson, entraram no estabelecimento fazendo várias vítimas, entre cliente e funcionários. Um boletim de ocorrência foi registrado e, então, a polícia deu início ao trabalho​ investigativo.

A polícia solicitou a prisão preventiva de Ronilson, assim como a busca e apreensão na residência dele. Os pedidos foram deferidos pela Vara Criminal de Marituba. De acordo com a polícia, o mandado de prisão foi cumprido durante a manhã. Já a busca e apreensão ocorreu à tarde.

Ronilson foi conduzido para a unidade policial e, após a realização dos procedimentos, encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde aguarda decisão do Poder Judiciário. Diligências continuam sendo realizadas na tentativa de localizar o comparsa do rapaz.