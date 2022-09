Dupla armada assalta mercearia de Marituba e rouba pertences de vítimas; vídeo

Câmeras de segurança registram um assalto a uma mercearia durante a madrugada de quarta-feira (21) em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Dois homens com armas de fogo em punho renderam por volta de 5h19, pelo menos cinco pessoas no estabelecimento, que fica localizado na Rua da Assembleia.

Pelas imagens, é possível ver o momento em que um dos suspeitos aponta a arma para um homem que está numa motocicleta. Um homem vestido de uma jaqueta azul rende uma pessoa que estava numa moto e pega o celular da vítima. O outro integrante, que traja uma camisa camuflada, pilota uma moto e para em frente ao estabelecimento. Segundos depois, uma outra pessoa aparece na filmagem já com as mãos para o alto, também rendida pelos suspeitos. As duas vítimas são levadas para dentro da mercearia.

No local de venda de alimentos, outro vídeo de uma câmera do estabelecimento, mostra quatro pessoas uma ao lado da outra, deitadas no chão da loja em meio às verduras e carnes. O suspeito de jaqueta azul chega a revistar os bolsos das vítimas para pegar os pertences e depois o vídeo termina.