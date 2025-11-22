Capa Jornal Amazônia
Dupla armada assalta loja do Clube do Remo, no Baenão, em Belém

O assalto ocorreu na tarde deste sábado (22)

O Liberal
fonte

Dupla armada assalta loja do Clube do Remo, no Baenão. (Reprodução / Redes Sociais)

Dois homens armados assaltaram a loja oficial do Clube do Remo, no estádio do Baenão, em Belém, neste sábado (22). O crime ocorreu durante a tarde e câmeras de segurança registraram a ação criminosa. Segundo as informações iniciais, roupas e acessórios foram levados pela dupla, que rendeu dez pessoas, entre clientes e funcionários.

As imagens mostram quando a dupla chega ao local em motocicleta, por volta de 14h50. Um dos suspeitos, que ainda está com a camisa do clube e sem capacete, entra no local se passando por cliente. As pessoas que estão no local não desconfiam da situação. Logo depois entra o segundo suspeito, que está de capacete, calça jeans e camisa preta. A dupla anunciou o roubo e rendeu as vítimas.

Todas as pessoas foram colocadas atrás do balcão enquanto os suspeitos recolhiam os bens pessoais. Depois, os suspeitos pegam mochilas na loja e passam a recolher roupas oficiais do clube. O vídeo mostra que um cliente entra no local sem perceber o assalto e acaba sendo rendido pela dupla armada. Após pegar as roupas, os suspeitos fugiram do local.

O Clube do Remo se manifestou em nota e esclareceu que “a loja é uma franquia e, apesar de estar localizada em anexo ao estádio Banpará Baenão, a segurança do espaço é de total responsabilidade da própria loja”. “O Clube se solidariza com os funcionários e clientes vítimas dessa violência. Estamos à disposição dos órgãos de segurança para ajudar no que for necessário, a fim de identificar e prender os criminosos”, declarou.

image Nota oficial compartilhada pelo Clube do Remo. (Foto: Reprodução / Clube do Remo)

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia do Marco. “Segundo testemunhas, dois homens armados renderam seis funcionários e quatro clientes do estabelecimento. Foram roubados roupas da loja, dinheiro, aparelhos celulares e objetos pessoais das vítimas. Imagens de câmeras de segurança são analisadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na identificação dos suspeitos e apuração do crime”, comunicou.

