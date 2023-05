Dupla armada assalta loja de assistência de celulares e destrói porta a tiros na fuga em Santarém

Câmeras de um circuito interno de vigilância registram dois homens assaltando uma loja de assistência técnica de celular, na noite de quinta-feira (4), em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu na travessa Margarida, entre Verbena e Hortência, no bairro Jardim Santarém.

Nas imagens, é possível ver o momento que o primeiro suspeito entra no estabelecimento anunciando o crime e chega a engatilhar uma pistola. Um rapaz, que está apenas de bermuda, levanta as mãos para o alto, não demonstrando resistência. O comparsa, de camisa longa amarela, aparece e em seguida pega uns celulares da vitrine da loja.

Em alguns momentos, a câmera não mostra o que acontece atrás dos balcões, mas o reflexo da porta revela algumas cenas. Às 19h29, um dos envolvidos no assalto parece ter um desentendimento com uma das vítimas, por causa da porta que não abre. O suspeito chega a forçar a saída com chutes com ajuda de um dos funcionários. Após a insistência, a dupla destrói a porta com, pelo menos, dois disparos. A dupla foge e não é mais vista.

Segundo o portal Impacto, foram levados sete celulares, um cordão de ouro, uma caixa de som e uma quantia em dinheiro. A redação integrada de O Liberal solicitou atualizações sobre o caso à PC e aguarda retorno.