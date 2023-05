Dupla é presa após assalto em unidade de saúde do Jaderlândia, em Ananindeua

​Wendoflay da Silva Ramos e Eduardo da Silva Lima foram presos na tarde desta quarta-feira (3), após um assalto à mão armada praticado na Unidade de Saúde Básica (UBS) do Jaderlândia, em Ananindeua. Um dos suspeitos ainda chegou a disparar um tiro no local, mas, ninguém ficou ferido. A dupla fugiu com vários objetos roubados.

As vítimas procuraram a Delegacia de Polícia Civil do Jaderlândia, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, para registrar boletim de ocorrência.

Os policiais foram até a unidade de saúde e mostraram a foto de um dos suspeitos, que foi reconhecido pelas vítimas e testemunh​​as. Durante diligências, o assaltante foi localizado e, com ele, uma parte dos pertences roubados.

Segundo a polícia, o rapaz confessou o crime e indicou a casa do comparsa, com quem foram apreendidos mais aparelhos celulares e relógios subtraídos no assalto à UBS.

Na delegacia, a dupla foi reconhecida pelas vítimas e testemunhas, que informaram ainda sobre o disparo de arma de fogo efetuado por um deles em direção ao chão. Wendoflay e Eduardo foram autuados em flagrant, e estão à disposição do Poder Judiciário.