PM prende homem em festa feita por roubo de joias e celular de luxo no bairro do Tapanã

Giovanni di Lucas Torres de Jesus foi preso pela Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (25), durante uma bebedeira na alameda São Raimundo, em um residencial do Tapanã. Ele foi flagrado por câmeras de segurança, no dia 13 deste mês, roubando um homem na travessa Humaitá, entre as avenidas Romulo Maiorana e Duque de Caxias.

As imagens do circuito interno de segurança mostram um homem, que não teve o nome revelado, de camisa cor de vinho pilotando uma motocicleta, que também estaria envolvido no delito. Giovanni, que veste uma camisa da Seleção Brasileira, pula do veículo e aborda a vítima com uma arma de fogo em punho. Ele leva um cordão, celular e outras joias do homem. Os dois suspeitos fogem logo em seguida.

Quase duas semanas após o crime, a PM recebeu uma denúncia de tráfico de drogas no Tapanã. Ao chegar no local, por volta das 17h30, os militares perceberam que Giovanni era o homem que cometeu o assalto, com base nos vídeos que circulavam nas redes sociais sobre o roubo. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia do Marco, onde o caso foi registrado e investigado.

O delegado Arthur Carlos Junior disse à redação integrada de O Liberal que a festa em que Giovanni foi flagrado e capturado, na terça-feira (25), tinha sido bancada pelo roubo que tinha cometido. “Dois dias após o crime já havíamos solicitado a prisão preventiva dele (Giovanni). Ele vendeu o cordão da vítima no Complexo do Ver-o-Peso e disse que ganhou uns R$ 8 mil com a venda, mas acredito que tenha sido bem mais. O celular que ele (Giovanni) assaltou foi vendido para um ambulante. Toda bebedeira foi fruto do roubo”, disse o delegado.

O caso continua em investigação pela Polícia Civil para tentar localizar o suspeito que pilotava a motocicleta utilizada na fuga de Giovanni no dia do roubo.

Ajude a polícia a prender o segundo envolvido

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.