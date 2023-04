Duas pessoas são presas por transporte ilegal de ayahuasca e por homicídio no Aeroporto de Belém

Duas pessoas foram presas na madrugada desta sexta-feira (14), no Aeroporto Internacional de Belém, durante uma abordagem da Polícia Federal (PF). Na ocasião. ocorreu um flagrante por transporte ilegal de ayahuasca — o chá do santo daime — e uma prisão preventiva por homicídio. Ambos os presos foram encaminhados à Superintendência da PF no Pará. Eles ficarão à disposição da Justiça.

O primeiro caso foi de um francês tentando embarcar com três frascos de chá de ayahuasca (total de um litro). O voo teria como destino Lisboa, em Portugal. Plantonistas da Delegacia de Imigração da PF verificaram na mala que o transporte era feito em desacordo com a lei, por isso prenderam o passageiro e apreenderam a carga. O Brasil é signatário de normas legais e convenções que consideram crime a exportação da ayahuasca.

Ainda na madrugada de terça, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Parauapebas. A acusação é de homicídio qualificado mediante "paga ou promessa de recompensa", ou por outro motivo torpe.

No mesmo localizador dele havia outra pessoa, sem mandado de prisão. Os dois estavam sentados próximos na aeronave quando foram abordados. Após busca pessoal feita pelo Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF e checagem na identificação, a segunda pessoa foi liberada.