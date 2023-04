Polícia Federal prende homem dentro de avião no aeroporto de Belém

Um homem, de nome não revelado, foi preso na tarde desta quinta-feira (6) em um voo no Aeroporto Internacional de Belém. Segundo a Polícia Federal, o suspeito estava no assento do avião recém-chegado, quando os agentes foram cumprir a prisão preventiva decretada por abandono material. Ele foi levado pelos policiais no Núcleo de Polícia Aeroportuária e entregue ao sistema prisional.

Ao saber da chegada de uma pessoa com mandado de prisão preventiva em aberto, a partir de investigações, a equipe policial foi à porta da aeronave para levá-lo. Ele vinha de Minas Gerais, Estado de origem do mandado, com escala em Brasília.

Ainda conforme a PF, ele responde pelo crime de abandono material, que se configura quando a pessoa que tem a obrigação de providenciar ajuda financeira para parentes (seu cônjuge, filhos menores ou até pais idosos) em necessidade, deixa de fazê-lo, sem dar um motivo razoável.