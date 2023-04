Buraco na pista do Aeroporto Internacional de Belém atrasa voo da Latam para Brasília

Um buraco na pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Belém, localizado no bairro de Val-de-Cans, estaria atrasando voos, segundo denúncias enviadas ao O Liberal. Na tarde de quinta-feira (13), um voo da Latam com destino a Brasília atrasou mais de uma hora devido às condições para decolagem. Uma passageira, que estava no voo e não quis se identificar, relatou que a companhia aérea não teria tido preparo para lidar com os passageiros impactados. Outras aeronaves teriam tido dificuldade para acessar a pista.

Segundo informações da plataforma de rastreio de voos FlightAware, o voo 3707 da Latam pousou no Aeroporto Internacional de Brasília com uma hora e dois minutos de atraso, com embarque iniciado às 17h26 de quinta-feira (13), mas decolagem só às 18h04, quase quarenta minutos depois.

Por nota, a Latam Airlines Brasil informou que "...devido a um buraco na pista do aeroporto de Belém, o voo LA3707 (Belém-Brasília) programado para decolar às 17 horas de ontem (13/3) decolou às 18h03. Os passageiros aguardaram na aeronave até a solução da pista e a decolagem. O voo pousou no destino às 20h17. A empresa reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura a todos". A empresa observou que a nota tinha como base horários locais.

A Redação Integrada de O Liberal aguarda posicionamento da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).