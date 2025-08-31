Duas pessoas morrem e outra fica gravemente ferida em acidente na PA-324 em Nova Timboteua

Duas pessoas foram mortas e uma terceira vítima ficou gravemente ferida em acidente de trânsito que ocorreu na noite deste sábado (30), por volta das 21h, na rodovia PA-324, nas proximidades da Vila da Curva, interior de Nova Timboteua.

As vítimas fatais foram identificadas como Delmira Santos da Costa e Gabriel Costa Nascimento, de 10 anos, que era autista. O esposo de Delmira foi socorrido pela equipe de ambulância de Nova Timboteua e encaminhado em estado grave para o Hospital Regional de Castanhal. A família estava em uma bicicleta quando foi atingida por um veículo na rodovia.

O SAMU chegou ao local, mas constatou que duas vítimas já estavam sem vida. A Polícia Militar prestou apoio imediato, isolando a área e organizando o trânsito, enquanto a Polícia Civil iniciou os procedimentos legais.

O suspeito de ter causado o acidente, identificado pelas iniciais L.M.M., foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

SEGURANÇA - A população do município de Nova Timboteua cobra maior sinalização na PA-324, especialmente nos trechos próximos às vilas. Os moradores pedem a instalação de lombadas eletrônicas e radares, alegando que os acidentes têm se tornado frequentes.

Os moradores ameaçam fechar a rodovia em protesto, caso medidas de segurança não sejam adotadas com urgência. A Prefeitura Municipal de Nova Timboteua informou que está prestando assistência à família vítima do acidente por meio da Secretaria de Assistência Social.