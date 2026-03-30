Duas pessoas morrem após fio de alta tensão encostar em um caminhão em Marabá

Duas pessoas da mesma família morreram na tarde de domingo (29), após um caminhão encostar em um fio de alta tensão na Vila Espírito Santo, no Núcleo São Félix, em Marabá, no sudeste do Pará. As vítimas foram um homem conhecido como “Ceará” e uma mulher que estava com ele no veículo. Até o momento, não há confirmação oficial se a jovem era filha ou neta do homem.

Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 15h, quando os dois trafegavam em um caminhão modelo F4000 por uma estrada vicinal. Durante o percurso no veículo, do tipo baú, as vítimas teriam se deparado com um fio de alta tensão que estaria caído na via.

Ainda de acordo com relatos, o motorista tentou evitar o obstáculo, mas acabou encostando na fiação. Com o contato, houve uma descarga elétrica que atingiu o caminhão, causando a morte das duas vítimas no local.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias que levaram o fio a cair na estrada ainda serão investigadas pelas autoridades. O caso causou forte comoção entre moradores da comunidade.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.