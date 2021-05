Duas pessoas ficaram feridas em incêndio que atingiu uma casa em Icoaraci

Duas pessoas ficaram feridas em um incêndio que atingiu uma casa de alvenaria, no fim da manhã deste domingo (16), na Travessa Berredos, próximo à Sétima Rua, no distrito de Icoaraci, em Belém. Apesar do susto, os danos físicos não foram graves. As vítimas foram encaminhadas para o serviço hospitalar. A ocorrência foi confirmada por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

"O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informa que atendeu, neste domingo (16), por volta das 11h, uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Travessa Berredos, em Icoaraci, onde houve a queima de dois cômodos", disse, em nota. "Duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, e foram levadas ao hospital. O proprietário da residência não solicitou o serviço da perícia", completou.

Um vídeo do momento em que a fumaça do incêndio se espalhava foi compartilhado nas redes sociais no início da tarde. Moradores da área relataram que uma explosão de gás poderia ser a causa do incêndio. "A situação tá feia aqui em icoaraci, na Sétima Rua com Berredos. Explosão de botijão de gás aí", relatou um indivíduo que gravou um vídeo do momento em que os bombeiros já estavam no local.

Por meio de nota, a Defesa Civil de Belém, afirmou que foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), e esteve em Icoaraci no início da tarde deste domingo para fazer o levantamento inicial na residência de alvenaria parcialmente atingida por um incêndio.

"Cinco pessoas moravam no local, entre elas uma criança. Nenhum dos moradores se feriu. Um adulto, que visitava o local, teve queimaduras leves enquanto tentava conter as chamas. A família está temporariamente abrigada na casa de familiares, na mesma região. O fogo, que teria começado na cozinha, inicialmente foi contido pelos moradores e vizinhos e controlado após a chegada do Corpo de Bombeiros, responsável pela perícia que vai indicar a causa do incêndio", informou a Defesa Civil.

Nesta segunda-feira (17), a Defesa Civil deve retornar ao local para fazer o levantamento do imóvel.

O número de feridos divulgado pela Defesa Civil diverge daquele informado pelos Bombeiros.O órgão estadual constatou duas pessoas com ferimentos, enquanto o municipal identificou apenas um ferido.