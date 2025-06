Duas pessoas ficam feridas após queda de elevador em edifício no bairro de Nazaré, em Belém

Cinco pessoas ficaram feridas, sendo duas delas de forma grave, após a queda de um elevador em edifício localizado na travessa Benjamin Constant, no bairro de Nazaré, em Belém, nesta quarta-feira (18/6). De acordo com as autoridades, o sistema de segurança conseguiu impedir que a máquina atingisse o fosso. Até o momento, a causa do acidente não foi esclarecida.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros (CBMPA) foram acionados ao caso. Segundo o CBMPA, as vítimas já foram atendidas e encaminhadas para um hospital. O estado de saúde delas não foi divulgado.

A Redação Integrada de O Liberal está em campo para coletar mais detalhes do caso.