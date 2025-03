Duas pessoas desaparecem nas águas do rio Parauapebas

Duas pessoas desapareceram nas águas do rio Parauapebas, no sudeste paraense, na tarde desta terça-feira (11) após mergulharem em um trecho de forte correnteza. O caso ocorreu no balneário Fogão de Minas, localizado no Complexo VS-10. Mesmo com diversas placas sinalizando a proibição do banho, as vítimas decidiram nadar no local e foram arrastadas pela força da água.

Os desaparecidos foram identificados como Aymee Monteiro Vila Nova e Fernando Freitas. Testemunhas relataram que os dois foram puxados para o fundo do rio e não conseguiram retornar à superfície. Algumas pessoas que estavam no balneário chegaram a registrar imagens do momento em que uma das vítimas se debatia na água, mas, sem conhecimento adequado da área, nada puderam fazer além de acionar o Corpo de Bombeiros.

Equipes de resgate foram enviadas ao local e fazem buscas na tentativa de localizar os desaparecidos. Até o fechamento desta matéria, Aymee e Fernan​do ainda não haviam sido encontrados.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros em busca de mais detalhes, mas, ainda não obteve atualizações do caso