Duas árvores caem sobre a calçada do Bosque Rodrigues Alves, em Belém

Duas árvores de pequeno porte localizadas no Bosque Rodrigues Alves caíram sobre a calçada, na travessa Lomas Valentinas, entre as avenidas Almirante Barroso e Rômulo Maiorana, bairro do Marco, em Belém, na noite desta terça-feira (14). Ninguém ficou ferido.

Os vegetais despencaram durante a chuva que caiu por volta das 20h. Parte da calçada ficou ocupada, obrigando os pedestres a atravessarem pela rua. Até às 21h15, nenhuma autoridade esteve no local para iniciar a retirada das árvores.

Acompanhe para mais informações.