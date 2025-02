'Dorizinho' morre em intervenção policial ao trocar tiros com a PM em Belterra

Vinicius Pantoja Mota, de 20 anos, mais conhecido como “Dorizinho”, morreu em uma intervenção policial na cidade de Belterra, oeste do Pará. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (19/02), durante uma abordagem da Polícia Militar para tentar capturar o suspeito.

Segundo as informações policiais, durante a noite de terça-feira (18/02), Dorizinho havia ameaçado com uma arma de fogo diversas pessoas na cidade. Após o caso ser informado para as autoridades, uma ação foi organizada durante a quarta-feira para deter o suspeito. Quando a equipe do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) da PM chegou ao endereço, Dorizinho teria feito vários disparos ao perceber a aproximação dos militares. Houve uma troca de tiros e ele foi atingido e imobilizado. Os agentes ainda socorreram o suspeito para o Hospital de Belterra. Mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Conforme as informações da PM, Dorizinho seria usuário de drogas e já tinha uma extensa ficha por envolvimentos em crimes na região. Quando ainda era menor de idade, em 2021, Dorizinho foi apreendido sob suspeita de ser o autor da morte de um mototaxista. A vítima foi morta a facadas no bairro da Matinha.

Em janeiro de 2024, Dorizinho teria travado uma luta corporal com um policial do 35º Batalhão da PM, durante uma abordagem. Na ocasião, a arma do militar disparou acidentalmente, atingindo a própria perna do agente. Após a situação, Dorizinho fugiu e passou a ser procurado pela polícia.