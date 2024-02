Dono de padaria ameaça cliente por ter deixado notebook em cima da mesa; vídeo

Um empresário deixou o notebook dele em cima de uma mesa de padaria em Barueri, na Grande São Paulo, durante uma refeição. Essa iniciativa bastou para que o dono do estabelecimento, um idoso, se aborrecesse e importunasse o cliente, chegando até a ameaçar o empresário. O caso foi registrado em uma delegacia de Polícia como crime de ameaça. O dono da padaria chegou a portar um pedaço de madeira ao se dirigir ao cliente, já fora da loja, onde terminou a discussão. Tudo se deu na última quinta-feira (1º).

Em imagens que circulam nas redes sociais, gravadas por um amigo do empresário que se encontrava no local do fato, é possível observar que o dono da padaria chega até a mesa do cliente e começa a enfatizar que não se pode deixar o notebook no móvel, segundo as normas do estabelecimento. O homem chega a perguntar ao empresário se ele sabe ler.

Como o empresário rebate as colocações do dono da padaria, inclusive, questionando se existe alguma legislação com proibição nesse sentido, o clima vai esquentando entre as partes. O dono da padaria, visivelmente transtornado, chegar a bater na mão do amigo do empresário para parar de filmar.

Na troca de xingamentos, os homens chegam ao ponto de propor acertar as contas fora da padaria. "Vai lá fora agora, aproveita que tem uma viatura ali, a gente chama a polícia e já resolve agora", enfatizou o dono da padaria, perguntando ao empresário se ele é homem de tomar essa atitude.

Depois de uma sequência de provocações, os homens deixam o interior da padaria, e na área de fora do estabelecimento, em imagens nas redes sociais, observa-se o dono da loja com um pedaço de madeira indo atrás do empresário. O caso terminou com um Boletim de Ocorrência em uma unidade policial.