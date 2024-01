Armado com canivete, homem ameaça servidores e pacientes de UBS em Manaus, AM

Um homem não identificado ameaçou, com um canivete, servidores e pacientes da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus, capital do Amazonas. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) afirma que ele estava sob efeito de entorpecente.

A situação foi controlada após a chegada da Polícia Militar à UBS. Segundo a Semsa, o homem entrou no local com a arma branca e bateu nas portas dos setores falando em tom de ameaçada com as pessoas.

Ao notarem a movimentação, os servidores se trancaram nas salas e chamaram a polícia. Em quatro viaturas, equipes foram ao local. Os profissionais da empresa de segurança responsável pelas câmeras de monitoramento da UBS também compareceram.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)