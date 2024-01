Homem ameaça aluno com arma de fogo dentro de academia

EXPLORAÇÃO

PF fecha garimpo ilegal e resgata 26 trabalhadores em condições análogas à escravidão no Pará

As autoridades identificaram que o local alvo da ação policial, nesta terça-feira (30), estava com 26 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Dois brasileiros e um chinês foram identificados como donos do espaço