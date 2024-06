Dono de lava a jato é assassinado a tiros em Rondon do Pará

Gilson Neres da Silva, de 58 anos, foi morto a tiros no fim da tarde de quinta-feira (27), em Rondon do Pará, na região sudeste do estado. Ele era dono de um lava jato, que fica na Rua Ipanema, bairro Guanabara, e estava no trabalho quando o crime aconteceu. A dinâmica do homicídio não foi revelada, mas já está sendo investigada pela Polícia Civil, assim como a motivação e autoria por trás do caso.

De acordo com o portal Correio de Carajás, a PC foi informada sobre o caso por volta das 17h15. As autoridades se dirigiram até o local, chamado de “Lavador Neres”, área urbana de Rondon do Pará. Gilson lavava veículos no estabelecimento o qual era proprietário quando foi atingido por cerca de cinco disparos de arma de fogo, conforme o Correio. Não houve tempo de socorrê-lo. Ele morreu no local.

As polícias Militar e Científica (PCEPA) também estiveram na cena do crime. O corpo dele foi removido pela PCEPA ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por necropsia. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.