Dono de bar é morto a tiros por dois homens em Jacundá, no Pará

O proprietário de um bar, situado no bairro Santa Helena, em Jacundá (PA), foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (13). Joelson Oliveira Santos estava trabalhando, quando dois homens chegaram ao estabelecimento a bordo de uma motocicleta. As informações são do portal Correio de Carajás.

De acordo com testemunhas, o passageiro que vinha de carona na moto desceu do veículo, entrou no estabelecimento e retirou uma arma de fogo de dentro de uma pochete. A vítima correu para fora do bar, localizado na Rua Nilo Coelho, área da Feira da Banana, mas foi atingida por tiros em frente a uma residência, alguns metros adiante. Os dois homens conseguiram fugir.



A Polícia Militar do Pará (PM-PA) isolou o local onde o crime ocorreu, e o Instituto Médico Legal (IML) fez a retirada do corpo. A Polícia Civil do Pará (PC-PA) investiga o caso. Ainda não há informações sobre a motivação do homicídio, nem a identificação dos criminosos.

