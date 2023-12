Homem morre e mulher fica ferida após ataque a tiros de dupla em moto, em Redenção

Um homem, identificado como Roberto Charles Marinho, mais conhecido como ‘Robertinho’, foi morto a tiros na tarde da última terça-feira (12), no Setor Tropical, no município de Redenção, sudeste paraense. Conforme as informações iniciais, a vítima fatal e uma mulher teriam sido atacados a tiros por homens em uma moto. Roberto morreu na hora, já a mulher foi socorrida com vida para uma unidade hospitalar.

Segundo testemunhas, o crime ocorreu por volta de 14hs. O casal estava em um carro vermelho e trafegava pela via. Roberto e a mulher não perceberam quando os homens na moto se aproximaram. A dupla teria feito vários disparos em Robertinho e um dos tiros acabou atingindo a mulher que estava ao lado dele, no banco do carona. Como o carro estava em movimento, acabou ficando sem controle e atingiu um poste de energia elétrica, que tombou com o impacto.

A mulher que estava no carro não corre risco de morte, mas não há outros detalhes sobre o estado de saúde dela. Após o assassinato, a dipla de moto fugiu em rumo não odentificado. A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área. Segundo informações da PM, Roberto já teria passagem pela polícia e há possibilidade do crime estar relacionado a vida pregressa.

Policiais da equipe de investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Redenção estiveram no local coletando informações que possam contribuir para a elucidação e identificação do autor do homicídio.